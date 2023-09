Buteur pour ses débuts, star en Grèce et parcours chez les Diables : les moments marquants de la carrière de Kevin Mirallas

26 octobre 2019 : un premier but en… Pro League

Ayant perdu sa place de titulaire en Angleterre et après deux prêts peu convaincants (un retour à l’Olympiakos avorté et une expérience à la Fiorentina), Kevin Mirallas découvre un nouveau championnat : notre bonne vieille Pro League. Durant l’été 2019, il s’engage pour une saison avec l’Antwerp et ouvre son compteur but avec le Great Old lors d’une victoire 3-1 contre Courtrai. Il place les Anversois aux commandes en convertissant un pénalty. C’est son premier but dans le championnat belge après 471 matchs en professionnel. Son aventure anversoise ne durera qu’un an et après 21 matchs et deux petits buts, il quitte le matricule 1. Par la suite, Kévin Mirallas évoluera encore à Gaziantep en Turquie, à Moreirense en D2 portugaise avant de terminer sa carrière à l’AEL Limassol dans le championnat chypriote.