Buteur maison de Tottenham, Harry Kane voudrait rejoindre Manchester United

438 matchs. 280 buts. 0 trophée. Pas besoin de jouer longtemps aux devinettes, on parle bien d’Harry Kane. Des chiffres qui prêtent à sourire mais qui soulignent surtout à quel point le talent de l’attaquant anglais n’a pas encore pu être récompensé dans sa carrière. De quoi lui donner des envies d’ailleurs et ce, dans un avenir proche. Sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2024, le numéro 10 voudrait quitter les siens dès cet été.

Un choix qui ne plaît pas du côté de Tottenham. Les dirigeants londoniens seraient prêts à conserver leur buteur cet été quitte à le laisser partir gratuitement l’an prochain. La future destination de l’avant-centre semble en tout cas connue. Selon The Sun, Kane aurait jeté son dévolu sur Manchester United pour la suite de sa carrière. Une association qui sentirait bon la poudre quand on sait que Rashford peine à assumer le poids entier de l’attaque chez les Red Devils et que le talent de Kane ne demande qu’un (plus) grand club pour s’exprimer.