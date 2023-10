Butch Cassidy et Sundance Kid : destins croisés de ces deux grands hors-la-loi, du Far West à la Bolivie

Attaques de train et vols de chevaux rythment son quotidien de gangster… jusqu’à ce qu'il soit rattrapé par la justice. À l’été 1894, il est arrêté dans le ranch qu’il s’est payé avec un pactole dérobé. Direction le pénitencier d’État de Laramie, dans le Wyoming. Cassidy obtient sa liberté anticipée en janvier 1896, soit moins de deux ans plus tard, en échange de son engagement écrit à ne plus jamais nuire aux affaires de l’Etat. Le tout est envoyé au gouverneur, qui accepte le deal…

En prison, Cassidy a eu le temps de réfléchir. Il sait exactement de quelle manière il doit agir. Tout lui semble maintenant très clair. Le vol de chevaux avec des complices qui vont et viennent, ça, c’était pour les pauvres. Et c’est risqué. Lui, ce qu’il veut maintenant, c’est son propre gang. Avec qui il compte viser très haut. Des braquages de banque, parmi les plus grosses du pays. Des attaques de train, aussi, ceux qui sont le plus remplis d’argent.

C’est de cette manière qu’après quelques premières années d’apprentissage plutôt timides, Cassidy se lance dans la chasse aux grosses banques, à la tête d’une bande de pillards totalement hors de contrôle. Son nom ? La 'Wild Bunch', dans laquelle un autre hors-la-loi se fait un nom en terrorisant le Far West alors que les bandits semblaient avoir été maîtrisés par l’autorité fédérale à l’aube du 20e siècle : Harry Alonzo Longabaugh, plus connu sous le nom de Sundance Kid. Dans ce podcast de L’Heure H, chevauchez sur les traces de la Wild Bunch, la bande de hors-la-loi qui a marqué l’ouest américain et qui a inspiré le western Butch Cassidy et le Kid. Une histoire qui vous mène des Rocheuses des États-Unis… jusqu’à la Cordillère des Andes en Bolivie.