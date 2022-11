But somptueux et exclusion stupide, l'improbable fin de match d'Olivier Giroud

Olivier Giroud a vécu les montagnes russes ce samedi lors de la victoire de l'AC Milan face à la Spezia. Le Français, entré au jeu pour les vingt dernières minutes à la place du Belge Divock Origi, a reçu un carton rouge dans la foulée de sa magnifique reprise en ciseau du gauche : il a logiquement été averti une seconde fois pour avoir retiré son maillot dans l’euphorie de son but, ayant oublié qu’il avait déjà reçu un autre carton jaune quelques minutes plus tôt.

Au classement, l’AC Milan a profité de la défaite de l’Atalanta contre le leader Naples (2-1) pour chiper la deuxième place aux Bergamasques en battant sur le fil la Spezia (2-1) grâce aux Bleus Théo Hernandez et Olivier Giroud.

Deux buts qui permettent aux Rossoneri de rester à six longueurs du Napoli et de prendre deux points d’avance sur la "Dea" (3e).