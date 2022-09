But, larmes et tatouage, la folle soirée de Giovanni Simeone en Ligue des Champions

Juste après ce but, Giovanni Simeone a immédiatement été pris par l’émotion et n’a pu retenir des larmes de joie. Il a aussi embrassé son tatouage situé sur son poignet. Un tatouage symbolisant le logo de la Ligue des Champions et qui possède une histoire. "J’avais 13 ans quand j’ai fait mon premier tatouage. On est censé en avoir 18 mais j’étais tellement fan de la Ligue des Champions que je me suis fait tatouer le logo à 13 ans" expliquait-il l’année passée au quotidien britannique The Guardian. "Mon père ne voulait pas que je le fasse et ma mère m’a demandé 'Pourquoi ?' Je lui ai répondu 'Parce que le jour où je jouerai et marquerai mon premier but alors je vais embrasser ce tatouage.' J’avais 13 ans et mon attitude était 'Europe, Europe, Europe'."

Un but célébré par tout le stade Diego Armando Maradona et ses milliers de supporters. Parmi lesquels un certain Dries Mertens. L’ancien Napolitain et meilleur buteur de l’histoire des Partenopei était venu encourager ses anciens équipiers. En bon tifosi, Mertens a ovationné comme il se doit l’Argentin pour son but.