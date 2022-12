But et qualification de la Corée du Sud dans le temps additionnel, la joie des Coréens et la frustration de l’Uruguay, éliminée

Le scénario du groupe H aura offert du suspense jusqu’à la dernière seconde. Qualifiée jusque-là, l’Uruguay se retrouve éliminée suite au but victorieux de la Corée du Sud face au Portugal. Une réalisation de Hwang Hee-Chan à la 91e qui offre la victoire à la Corée. Coréens et Uruguayens se retrouvent donc à égalité de points et aussi avec la même différence de buts. La Corée, qui a marqué plus de buts, est donc qualifiée.

Les Coréens, dont le match s’est fini quelques instants avant suite à un temps additionnel moins long, attendent en groupe le résultat dans l’autre match. Le score ne bouge pas, l’Uruguay s’impose 2-0, et la Corée est donc qualifiée pour les huitièmes de finale et peut laisser exploser sa joie.

Des images qui contrastent évidemment avec celles dans l’autre stade. Certains Uruguayens sont en larmes, d’autres sont fous de rage et se ruent sur l’arbitre de la rencontre, lui reprochant certainement les deux situations très litigieuses dans le rectangle ghanéen sur lesquels l’arbitre n’a pas bronché et le VAR est resté silencieux.

La libération d’un côté, la cruauté de l’autre, le football a encore montré qu’il pouvait procurer toutes les émotions en l’espace de quelques instants.