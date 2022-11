But de sa moitié de terrain : Bruges devra espérer que Benfica n’aligne pas le gardien de son équipe réserve

C’est bien connu. Dans le football, le poste de gardien peut parfois se révéler ingrat. Les derniers remparts ne manquent pas d’être accablés lorsqu’ils commettent une erreur fatale pour leur équipe. En revanche, il leur arrive parfois de se montrer décisifs pour leurs couleurs. Et ça, Samuel Soares, gardien de l’équipe réserve du Benfica Lisbonne, l’a bien compris. Détrompez-vous, il n’est pas question aujourd’hui d’une parade incroyable mais plutôt d’un but sensationnel.

Alors que son équipe est menée au score, le gardien s’avance de quelques mètres balle au pied avant de tenter une frappe très lointaine. L’envoi heurte la transversale avant de rebondir sur le dos du portier adverse et terminer sa course dans les filets. Si le but sera finalement attribué à son malheureux homologue, Soares aura amorcé la remontée des siens. Benfica B s’est en effet imposé. Reste maintenant à espérer que leur équipe A ne connaisse pas la même réussite face aux Brugeois en Ligue des Champions.