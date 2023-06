But de l'année en MLS : frappe du milieu de terrain, pour la victoire... et dans les arrêts de jeu !

Alors, cette soirée-là, Lucas Zelarayán risque de s'en souvenir longtemps. Alors que son équipe de MLS, Columbus Crew, se déplaçait sur le terrain de Chicago Fire, l'Argentin naturalisé Arménien a signé l'un des buts de l'année.

Une frappe sensationnellement culottée que Zelarayán déclenche depuis derrière la ligne médiane. Et si la frappe, en tant que telle, est déjà monstrueuse, le contexte rend la chose encore plus exceptionnelle.

À ce moment-là, Columbus Crew et Chicago Fire se tirent en effet la bourre et ne parviennent pas à se départager. C'est 1-1 et les arrêts de jeu sont déjà bien entamés.

D'un geste de génie, Zelarayán offre donc la victoire à son équipe aux confins du temps additionnel (1-2). On applaudit des deux mains !