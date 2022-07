Buster Keaton, la mélancolie du visage de pierre du cinéma muet

Mais son œuvre ne sera plus jamais la même. Malgré la mise en garde de son ami de toujours Charlie Chaplin, il accepte et signe un contrat avec la MGM en 1928.

Cette offre très restrictive le prive d’initiatives, il perd ses chers collaborateurs et se retrouve dans une prison dorée. Comme beaucoup d’autres anciennes gloires du muet, on le traite comme un fétiche. Il ne peut plus réaliser. Très déçu, il s’ennuie, s’enfonce encore un peu plus dans l’alcoolisme, et n’est plus que l’ombre de lui-même. A la fin de sa vie il se verra cependant honoré par un Oscar en 1959, le prix de la Cinémathèque Française en 1962, un prix au Festival de Venise en 1965. Un an avant sa mort, il accepte de participer à un film réalisé par Samuel Beckett (En attendant Godot), une collaboration improbable pour un film muet réalisé par Alan Schneider.