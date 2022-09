Busan se prépare (tant bien que mal) à accueillir le prochain concert de BTS

Busan accueillera en octobre un événement de taille : un concert de BTS. Cette performance, très attendue des fans du groupe de K-pop, entraîne des bouleversements dans la plus grande ville du littoral sud-coréen. Tant en termes d’hébergements que de transports.

Busan s’attend à ce que les fans de BTS, communément appelés ARMY, se déplacent en masse pour voir leurs idoles. D’autant plus que le groupe a annoncé, en juin, faire une pause afin que chacun des sept jeunes hommes le composant se concentre sur sa propre carrière. Ils remonteront tous ensemble sur scène le 15 octobre, à l’occasion d’un grand concert qu’organise la ville pour appuyer sa candidature à l’exposition universelle 2030.

Il faut dire que la concurrence est rude. Rome et Riyad sont toutes les deux en lice pour accueillir la manifestation internationale. Certains pays comme la France, le Maroc, l’Algérie et le Cap-Vert ont d’ores et déjà annoncé soutenir la candidature de la capitale saoudienne.