Burundi : à Bujumbura, les motos-taxis, vélos-taxis et tuk-tuks sont désormais bannis

Plus de 600.000 personnes utilisent chaque jour ces moyens de transport, dans une ville où la desserte des quartiers par les transports publics est parcellaire. Clients et conducteurs, souvent de jeunes hommes venus de régions rurales et dont c’est l’unique gagne-pain, seront donc impactés.

"Ces moyens de transport alternatifs transportaient énormément de personnes chaque jour, les vélos servent également à approvisionner la ville en lait, légumes et charbon, les tricycles livrent en produits les petits marchés et les boutiques", a commenté un économiste ayant requis l’anonymat.

La décision va "avoir des conséquences catastrophiques parce qu’elle met à la rue plusieurs dizaines de milliers de conducteurs", a-t-il ajouté.

En une semaine, plusieurs milliers d’entre eux ont déjà regagné les zones rurales, selon la presse locale.

Le Burundi est le pays le plus pauvre au monde en PIB par habitant, à moins de 240 dollars en 2020, selon la Banque mondiale.