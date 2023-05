Burrata et légumes de printemps : la recette de Carlo De Pascale

Carlo De Pascale vous propose une recette printanière à base de burrata, petits pois frais et asperges vertes, des bons légumes de saison en mai.

Incontournable en ce moment, la burrata est dans tous les menus des restaurants. Cette mozzarella crémeuse que l’on fabrique de plus en plus en Belgique avec du lait cru est partout ! Carlo vous propose d’allier l’onctuosité de la burrata au plaisir croquant des légumes verts : des asperges pochées et des petits pois crus. Un ingrédient étonnant mais que Carlo recommande vivement dans vos recettes (en pesto avec de la menthe par exemple).