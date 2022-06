Burnley, le nouveau défi de Kompany : focus sur un club à l’identité bien marquée

Pour remonter, il faudra justement dompter cette Championship. Un championnat atypique et très exigeant puisque composé de 24 équipes. Il faut donc être régulier sur les 46 matchs qui jalonnent la saison pour espérer obtenir son ticket pour la Premier League. Avec un football un peu plus physique encore que la Premier League, les pièges sont nombreux et il n’est pas rare de voir une équipe mal classée battre une équipe qui joue le titre.

Fulham, sacré champion cette saison, a par exemple partagé à Barnsley, dernier, et s’est incliné à Derby County, avant-dernier et a terminé la saison avec 9 partages et 10 défaites.

Pour Kompany, l’objectif sera de finir dans les six premiers pour tenter de remonter dans l’élite puisqu’en Championship les deux premiers montent directement et des matchs de barrage sont organisés entre les équipes placées entre la 3e et la 6e place. C’est de cette manière que Nottingham Forest s’est octroyé le droit de revenir en Premier League après de longues années passées dans les championnats inférieurs.

Pour tenter de remonter, Vince the Prince pourra compter sur un stade de Turf Moor bourré de caractère et qui est réputé pour rendre le match compliqué pour l’adversaire. Avec des tribunes proches du terrain et des supporters à 100% derrière l’équipe qui attendent beaucoup de caractère de la part de leurs joueurs, Kompany aura le soutien nécessaire dans les bons comme dans les mauvais moments car malgré la mauvaise situation du club cette saison, les supporters étaient globalement déçus de l’éviction de Sean Dyche en avril dernier.