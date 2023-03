Burnley et Kompany se jouent de Wigan et font un pas de plus vers le titre

Burnley a pris le meilleur sur Wigan et a décroché sa 23e victoire de la saison en Championship (3-0). Les Clarets poursuivent leur impressionnante de 17 matches consécutifs sans défaite en championnat. Nathan Tella, auteur d’un doublé, a une nouvelle fois été déterminant.



L’équipe Vincent Kompany a fait un nouveau pas vers le titre. D’autant plus que Sheffield United, son dauphin, s’est incliné à domicile face à Luton. L’écart se creuse donc au classement et culmine désormais à 13 points.



Les Clarets ont fait le break d’entrée. Anass Zaroury a délivré son 5e assist de la saison et a permis à Tella d’ouvrir le score avant le quart d’heure. Omar Rekik, averti deux fois en 28 minutes, a été exclu et a compliqué la tâche de Wigan.



Tella a doublé la mise au retour des vestiaires sur cornenr. Burnley, ultra-dominateur (77% de possession, 23 tirs au but), a parfaitement maîtrisé sa rencontre (seulement deux tirs concédés). Lyle Foster a fixé le score final à la 76e minute, son premier but pour les Clarets.



Il reste 10 journées de Championship, mais ce Burnley-là file vers la Premier League.