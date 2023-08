Pour son deuxième match de Premier League depuis sa remontée, le Burnley de Vincent Kompany s’est à nouveau incliné à domicile, cette fois face à Aston Villa, 1-3. Hannes Delcroix et Ameen Al-Dakhil ont disputé toute la rencontre, alors que Benson a quitté le terrain après 66 minutes. À Villa, Youri Tielemans est monté en fin de match. À Sheffield, Manchester City s'est imposé de justesse, sans Doku, resté sur le banc.

C’était la grande première d’Hannes Delcroix en Premier League ce dimanche ! Fraichement débarqué d’Anderlecht, le défenseur belge prenait place à gauche du 4 arrière composé par Vincent Kompany, au sein duquel Ameen Al-Dakhil enchainait une seconde titularisation. Du côté d’Aston Villa, Tielemans débutait à nouveau sur le banc, alors que Leander Dendoncker fera prochainement son retour de blessure.

C’est en première mi-temps que les hommes d’Unai Emery ont forgé leur succès, avec Matty Cash dans le rôle du buteur. L’arrière droit polonais frappait coup sur coup (8e, 20e, 2-0) pour offrir une avance confortable à son équipe.

Revenu des vestiaires avec plus d’ambitions offensives, Burnley réduisait rapidement le score via l’ancien buteur de Westerlo Lyle Foster, qui s’imposait physiquement dans le grand rectangle de Villa (47e, 1-2). Mais à l’heure de jeu, Moussa Diaby redonnait un break d’avance aux Villans en plaçant du plat du pied gauche dans le petit filet de James Trafford (1-3). Malgré une grosse occasion pour Jay Rodriguez à dix minutes du terme, le score n’évoluait plus.

Avec cette deuxième défaite en autant de matches, les Clarets restent bloqués en bas de classement, alors que les Villans bondissent provisoirement à la sixième place avec six points sur neuf.

De son côté, Manchester City s'est imposé de justesse à Sheffield United (1-2), grâce à des buts d'Haaland, qui a manqué un penalty, et de Rodri en toute fin de match. Présent pour la première fois dans l'équipe des Skyblues, Jérémy Doku est resté sur le banc toute la rencontre, alors que De Bruyne est blessé et était donc absent.