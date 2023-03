Burnley et Kompany interdits provisoirement de transferts

Burnley, leader incontesté de la Championship, a annoncé dimanche qu'il était interdit de transfert par la Ligue anglaise de football (EFL). Un changement de comptables serait à l'origine de cette interdiction.

"Dans un effort de progression, nous avons pris la décision en novembre de changer de comptables. Cette transition prend plus de temps que prévu. Nous avons transmis les informations financières nécessaires au département financier de l'EFL et nous sommes en contact permanent avec eux", peut-on lire dans un communiqué de presse. "Nous sommes persuadés que nos comptes sont corrects, ils ont seulement été transmis en retard. Nous espérons remédier rapidement à cette situation", poursuit le communiqué. Kompany et ses coéquipiers se dirigent vers une promotion directe en Premier League. Des transferts seront indispensables pour rivaliser au plus haut niveau.