Burn-out parental : comment réagir pour s'en sortir ?

Cynthia Suarez, psychologue clinicienne chez Clinikids à Nivelles, est également intervenue à ce sujet dans l'émission "La Grande Forme" du 29 août 2022.

Notre experte définit le burn-out parental come étant un déséquilibre prolongé de stress par rapport aux ressources qu'on peut avoir, "comme si vous étiez brûlé de l’intérieur et que vous n'aviez plus de carburant pour avancer..."

Symptômes

Perte de sentiment d’efficacité et de satisfaction, il se sent nul comme parent et regrette sa vie d’avant

Conséquences au quotidien

Les parents sont fatigués, irrités et irritables, peuvent avoir des migraines, des maux de dos, etc. Le parent est perdu, et l’enfant va culpabiliser. On peut déceler que l’enfant perd des points à l'école, qu’il est plus angoissé, qu’il fait des cauchemars la nuit, qu’il a des comportements plus agressifs pour faire réagir ses parents justement… Le parent a parfois envie de tout plaquer ; on a déjà vu des parents partir et revenir plus tard.