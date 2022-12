Burn-out : les entrepreneurs s’en sortent mieux que les salariés, selon une étude.

Martin Obschonka, professeur d'entrepreneuriat à l’université d’Amsterdam, et ses collègues sont arrivés à cette conclusion en suivant 348 entrepreneurs et 1002 salariés pendant près de six mois. Ils leur ont demandé de répondre à plusieurs questionnaires afin de connaître leur état d’esprit vis-à-vis de leur vie professionnelle.

On dépeint souvent les entrepreneurs comme des "workaholics" ("drogués du boulot") qui n’arrivent pas à maintenir un bon équilibre entre leur vie personnelle et leur travail. Ils sont très exigeants avec eux-mêmes, ce qui les empêche de s’imposer des limites. Et pour cause, les entrepreneurs prennent souvent de gros risques pour monter leur affaire : ils investissent leur temps, leur argent et leurs espoirs. Difficile de se ménager face à l’éventualité d’un échec.