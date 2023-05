Burn-out : la médecine fonctionnelle et nutritionnelle peut-elle apporter une aide supplémentaire ?

Beaucoup d’idées reçues circulent à propos de l’épuisement et du burn-out. La vision essentiellement mise en avant est celle du psychologique, mais ne serait-il pas intéressant de se pencher aussi sur les aspects physiologiques ? La médecine fonctionnelle et nutritionnelle qui amène une approche complémentaire à la médecine traditionnelle, peut-elle apporter des outils supplémentaires ? Cathy Assenheim, neuropsychologue, auteure et conférencière, et le Dr Brian Hoang, médecin généraliste, spécialiste en nutrithérapie, y ont répondu dans Tendances Première.

Pour Cathy Assenheim, "on ne tient pas assez compte que le burn-out est une vraie maladie". Le corps lâche, il y a épuisement nerveux et hormonal mais la neuropsychologue insiste sur le fait que "c’est l’adaptation au niveau physiologique qui lâche au fur et à mesure et qui a raison de nos ressources, même s’il y a des causes et des conséquences psychologiques à creuser".

Selon elle, il existe trois grands stades dans l’épuisement :