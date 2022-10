Burkina : recrutement exceptionnel de 3000 soldats pour combattre les djihadistes

Depuis 2015, les forces armées burkinabées sont régulièrement endeuillées par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Samedi, au moins trois soldats et huit supplétifs civils de l’armée ont été tués lors d’une attaque de djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso.

Le 26 septembre, 37 personnes, dont 27 militaires, ont été tuées à Gaskindé, lors d’une embuscade contre un convoi de ravitaillement qui tentait de rejoindre Djibo, ville sous blocus djihadiste dans le nord du pays, selon l’état-major.

Manquant de moyens, l’armée burkinabée peine à enrayer ces attaques, attribuées à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique qui, d’abord concentrées dans le Nord, touchent désormais plusieurs autres régions du pays, dont celles de l’est et du nord-ouest.