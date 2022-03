Burkina Faso : un défenseur à 40 millions, un ex-crack de Pro League et les héros de la CAN face aux Diables

Tapsoba évolue, lui, à Leverkusen. Taillé dans le roc (1m94, 84 kg), le solide défenseur n’est pas le plus maladroit quand il s’agit de relancer. En trois ans, il est passé du pays (Salitas) à la Bundesliga après un passage éclair au Portugal. Genk qui l’avait convié pour un test qui n’a jamais eu lieu est passé à côté d’un joueur de talent. Recruté pour 18 millions par le Bayer, Tapsoba s’est directement imposé et sa cote continue de grimper. Transfermarkt, site de référence en la matière, le valorise à 40 millions.



Plusieurs noms qui sautent aux yeux des suiveurs de la Pro League : Hervé Koffi (Charleroi), Abdoul Tapsoba (Standard, aucun lien de parenté avec Edmond) ou encore Hassane Bandé et Issa Kaboré, révélés à Malines.



Le gardien du Sporting a été l’un des héros de la CAN. Remplaçant en début de compétition, il a pris la lumière en huitièmes de finale dans une interminable séance de tirs au but contre le Gabon (8-7). Le jeune joueur du Standard (20 ans) a réussi des débuts encourageants en sélection : il affiche 4 buts en 12 apparitions.



Bandé (23 ans) et Kaboré (20 ans) ont utilisé notre championnat comme un tremplin. Le puissant attaquant a ébloui la Pro League (12 buts en 27 matches) et a attiré le regard des scouts de l’Ajax. Freiné par les blessures, il n’a pas été à la hauteur des attentes d’un transfert à plus de 8 millions. Il a tenté de se relancer à Thun et au NK Istra. Le back droit a, lui, tapé dans l’œil de Manchester City deux ans plus tard. Il est actuellement prêté à Troyes.



Après une CAN réussie, le retour sur terre a été brutal avec une défaite 5-0 contre le Kovoso pour la première d’Oscar Barro, sélectionneur intérimaire, à la tête des Étalons.