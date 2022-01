Burkina Faso : suspicion de coup d’État

Le gouvernement a démenti qu’un coup d’État soit en cours dans le pays mais a néanmoins annoncé l’imposition d’un couvre-feu entre 20h et 5h30 et ce, jusqu’à nouvel ordre. De plus, les écoles ont été fermées, au moins pour les journées de lundi et mardi.

D’importantes manifestations ont eu lieu, en soutien des mutins, et au cours de l’une d’elles, le siège du MPP, le parti du pouvoir, a été incendié. De plus, des militaires encagoulés ont été aperçus aux abords de la télévision d’état sans que leurs motivations ne soient clairement établies. Il semblait difficile de déterminer s’il s’agissait de troupes loyalistes venues protéger le média d’état ou des mutins qui tentaient de s’en emparer.

Le président Kaboré a été réélu en 2020 avec pour programme, en priorité, la lutte contre les djihadistes. Les liaisons téléphoniques et l’internet sont de mauvaise qualité ou intermittentes. Cela rend difficile la confirmation des informations et des rumeurs.