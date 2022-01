Burkina Faso : situation confuse concernant le sort du président Kaboré

Un journaliste de l'AFP a vu dans la matinée près de la résidence du chef de l'Etat trois véhicules criblés de balles. Des traces de sang étaient visibles sur l'un d'eux. Selon cette source "la situation est confuse", une confusion alimentée par l'absence de toute déclaration de la part des soldats mutins ou de proches du chef de l'Etat.

Sur le compte Twitter de M. Kaboré, un message posté ce lundi, dont il était impossible de savoir s'il avait été écrit par lui directement invite "ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la Nation".

Au pouvoir depuis 2015, le président Kaboré, réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte antidjihadiste sa priorité, était de plus en plus contesté par une population excédée par les violences djihadistes et son impuissance à y faire face.