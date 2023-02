Burkina Faso : deux employés de MSF tués dans une attaque de jihadistes présumés

Il s'agit de la deuxième attaque perpétrée mercredi par des jihadistes présumés au Burkina Faso après celle qui a fait six victimes - trois supplétifs de l'armée et trois civils - dans le Centre-est, selon un habitant et une source sécuritaire.

Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'Etat militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes apparues au Mali quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de ses frontières.

Les violences ont fait des milliers de morts - civils et militaires - et quelque deux millions de déplacés.