Burger King, Netflix, Camaïeu : comment les grandes marques s’approprient la culture internet ?

Burger King a lancé ce mardi en France le "Zen Burger", issu d’un partenariat avec les deux steamers Maxime Biaggi et Grimkujow. Une fois de plus, l’enseigne de fast-food établit un pont avec la culture internet. Un pont encore plus grand dans ce cas-ci. L’émission "Zen" est devenue un grand représentant de cette culture en francophonie. On ne compte plus le nombre de sketchs dans l’émission qui tournent autour d’un mème connu sur les réseaux (si vous ne voyez pas de quoi on parle, allez voir l’intro de l’émission avec Mister V).