Bureaux au Val Saint-Lambert : "c’est idiot !" crie l’asbl Bois du Val

Plusieurs dizaines de personnes, deux cents selon les organisateurs, se sont rassemblées ce samedi matin sur les pelouses du Val Saint-Lambert. Elles protestaient contre la construction programmée de quatre immeubles de bureaux dans ce qui est actuellement un bois. "C’est idiot" assène Xavier Spirlet pour l’asbl Bois du Val : il y a des bâtiments qui pourrissent sur le site de la cristallerie. On pourrait très bien y mettre les bureaux et ne pas toucher aux bois. L’enquête publique débute ce lundi.

Enquête publique

"Le but du jeu pour nous est d’obtenir un maximum de réactions, de remarques et de critiques par rapport à ce projet" expose Xavier Spirlet. "Ces remarques, il faudra les envoyer au service de l’urbanisme de la Ville de Seraing.

Il y a un vrai patrimoine au Val Saint-Lambert. Un patrimoine bâti qu’on est en train de laisser tomber en décrépitude, et un patrimoine naturel exceptionnel qu’il faut préserver et que là on s’apprête à raser.

"Constructible mais d'intérêt biologique"

L’endroit, c’est sur la partie nord-est du site. Il y a une boucle constituée par la rue du monastère, en face des bureaux de Nethys, et là il y a une frenaie, un terrain qui est boisé, avec un intérêt biologique. Au plan de secteur, c’est une zone constructible effectivement, mais là dans les faits, il y a des sentiers, des arbres remarquables et aller construire dans les bois en massacrant les arbres tout en laissant tomber des bâtiments en ruine à quelques centaines de mètres, c’est complètement inepte.

Je n’espère pas aller au Conseil d’Etat et gagner, je n’espère pas faire plier la majorité socialiste. Ce que j’espère, c’est qu’il va y avoir suffisamment de monde qui va faire suffisamment de bruit pour qu’on ne puisse plus faire semblant que tout va bien. Parce que tout ne va pas bien."