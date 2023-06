Burdinne : les démissionnaires de la majorité remplacés… par l’opposition

La commune de Burdinne connaît une situation politique assez rare et qui en plus s’est répétée ce mardi soir lors du conseil communal. En effet, faute de suppléant, les démissionnaires de la majorité sont désormais remplacés par… des membres de l’opposition. Celle-ci a vu ses rangs plus que doubler depuis le début de la législature car pour être valablement constitué, tous les sièges d’un conseil communal doivent être pourvus.

A Burdinne, il y a 13 élus au conseil communal. Lors des dernières élections, la liste du bourgmestre sortant a raflé 11 de ces sièges. Cela ne laissait que deux suppléants potentiels puisqu’une liste ne peut présenter qu’un nombre de candidats équivalent au nombre de sièges à pourvoir. Mais depuis le début de la législature, le bourgmestre est décédé, une personne s’est désistée et un échevin a démissionné. Ce dernier avait donc déjà dû être remplacé par un candidat de l’opposition. Mais ce mardi soir, une nouvelle démission a été actée. Une autre le sera encore dans un mois. Cela fait donc deux personnes à remplacer et comme il n’y a plus de suppléant, c’est de nouveau l’opposition qui va recevoir ces sièges.

La liste citoyenne Participe présent Burdinne va passer de deux à quatre élus. Sophie Gillmann, conseillère communale, y place un espoir : " Est-ce une chance ? Je ne sais pas parce que le travail de fond, on le faisait déjà en groupe. Tous les dossiers qui sont présentés au conseil, on les travaille en groupe donc ça ne va pas changer le travail qu’il y a derrière. Maintenant, c’est vrai que ça va peut-être alimenter différemment les débats et on sera peut-être un peu plus entendu par la majorité ", estime-t-elle.

Le bourgmestre Frédéric Bertrand se dit lui très frustré par cette situation : " Je suis très déçu parce que c’est un peu anti-démocratique. Nos électeurs sont finalement un peu bafoués dans cette histoire. Il faudrait qu’on puisse élire aussi des suppléants à la liste, surtout dans des communes où il y a une majorité assez importante. Malheureusement, c’est aussi une arme à double tranchant : on aura du mal à les trouver parce que, honnêtement, pour trouver des candidats pour les listes ce n’est pas simple. Il faut beaucoup chercher ", regrette-t-il.

Un remplacement précédant avait déjà permis d’accorder un élu à une troisième liste jusque-là non représentée.