Bunkers souterrains, sacs de survie, entrainement militaire... à Kiev, les Ukrainiens se préparent au pire

Quant aux habitants du quartier, ils n’ont en théorie pas le droit d’aller dans ce souterrain très spécifique. Ils doivent plutôt se réfugier dans d’autres sous-sols, ceux de leurs propres immeubles. Alexandre Ghomon nous fait visiter une de ces caves souterraines, qui est plus rudimentaire. " On peut utiliser les sous-sols car comme vous voulez, il y a une bonne hauteur. Mais il n’y pas de raccordements, pas d’eau chaude ni de chauffage. S’il y a une urgence, on va livrer l’eau, les médicaments, les lumières d’urgence et les torches électriques. "

Pour les habitants de l’immeuble comme Olena Volodimirivna, avocate retraitée de 72 ans, ce n’est pas tout à fait rassurant. " Nous on a un souterrain qui est très bien, mais on n’a pas de toilettes alors je ne sais pas comment on va faire. " Elle vit au neuvième étage de l’immeuble dans un petit appartement avec sa fille et son petit-fils de 15 ans, Arthur. Il a vaguement connaissance du fait que son immeuble comprend une cave où il pourrait se réfugier. Avec ses amis, il s’interroge régulièrement sur les tentions actuelles et pense qu’une guerre va arriver. " On réfléchit avec nos amis à ce qu’on va faire. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, peut-être qu’on doit acheter des armes et comme cela on sera plus rassurés. "