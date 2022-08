Bundesliga : Monsieur penalties Koen Casteels en arrête deux face à Schalke 04

Wolfsburg a partagé face à Schalke 04 lors de la 3e journée de Bundesliga. Un partage acquis grâce notamment à leur gardien de but, Koen Casteels, qui a arrêté deux penalties. Avec ce match nul 0-0, Wolfsburg est 14e au général provisoire.

Koen Casteels entame sa 10e saison en Bundesliga et fait partie des meilleurs gardiens du championnat allemand. Il l’a encore prouvé ce samedi après-midi lors de la réception de Schalke 04.

On joue la 46e minute de jeu et Schalke 04 obtient un penalty. Penalty tiré par Terodde mais arrêté par le portier belge. Le hic, c’est que l’arbitre juge que ce dernier a bougé devant sa ligne et refait tirer le penalty.

Pour sa deuxième chance, Terodde choisit le même côté, le droit et voit à nouveau Casteels arrêter la tentative.

Avec ses deux arrêts, Casteels confirme un peu plus l’un de ses points forts. Sur l’ensemble de sa carrière, le portier belge a dû faire face à 50 penalties et le gardien en a arrêté 17, soit un ratio de 34% d’arrêt. En comparaison Thibaut Courtois a dû faire face à 59 penalties dans sa carrière et en a arrêté 11, soit un ratio de 18,64%.

Si Roberto Martinez cherche un portier lors d’une séance de tir au but, il faudra peut-être songer à faire un changement en fin de match à la Coupe du monde.