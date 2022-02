Bundesliga : le Borussia Dortmund s'écroule et en prend 5 face à Leverkusen

Sans son buteur Erling Haaland blessé, Dortmund a été balayé 5-2 dimanche à domicile par le troisième Leverkusen, et laisse le Bayern Munich s'envoler en tête de la Bundesliga avec neuf points d'avance. Titulaires, Thomas Meunier et Thorgan Hazard ont respectivement cédé leur place sur la pelouse à la 45e et à la 60e minute. Axel Witsel est resté sur le banc.

Vainqueur samedi du RB Leipzig (3-2), Munich sort grand vainqueur de cette 21e journée. Les champions en titre mènent avec 52 points, Dortmund stagne à 43 unités, et Leverkusen conforte sa troisième place avec 38 pts.

Leverkusen menait à Dortmund 3-1 à la pause, grâce à Manuel Akanji (0-1, contre son camp 11e), Florian Wirtz (1-2, 20e) et Robert Andrich (1-3, 28e). Le BVB avait tenté de résister, avec une égalisation par Jeremy Fripong, qui a détourné dans ses propres filets un coup franc de Julian Brandt (1-1 contre son camp, 16e).

Après la pause, le Bayer a encore marqué deux fois par Jonathan Tah (1-4, 54e) et Moussa Diaby (1-5, 87e), avant que Steffen Tigges n'adoucisse un peu la punition en toute fin de match (2-5, 89e).