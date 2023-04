Bundesliga : le Bayern écœure Dortmund, pour la 1ère de Tuchel, et reprend la tête du championnat

Pour la première de Tuchel sur le banc munichois, le Bayern a surclassé samedi le Borussia Dortmund (4-1), une démonstration à l'Allianz Arena qui permet aux Bavarois de reprendre les commandes du championnat. En tête de la Bundesliga avant cette 26e journée, Dortmund cède le fauteuil de leader au Bayern à huit matches de la fin de la saison. Les hommes de Tuchel comptent 55 points, deux de plus que le Borussia.

Si les Munichois arrivent à régler leur problème de constance (trois défaites, sept matches nuls) en Bundesliga lors de la fin de l'exercice 2022/23, un onzième titre national consécutif leur tend les bras. "Deutscher Fussballmeister FCB!" ont d'ailleurs chanté les supporters munichois de la Südkurve, ode aux titres du "Rekordmeister", alors que la demi-heure de jeu n'était pas encore passée dans le Klassiker si attendu.

A ce moment, le score était déjà de 3-0 en faveur du Bayern, les coéquipiers de Müller ayant fait basculer la rencontre en l'espace de dix minutes. La saison du Borussia a peut-être tourné sur deux erreurs, l'une au pied, l'autre à la main de son gardien de but Kobel, de retour après avoir manqué tous les matches du mois de mars.

A la 13e minute, sur une ouverture d'Upamecano pour Sané, Kobel a complètement manqué sa sortie laissant la balle rouler pour un but de 60 mètres, à 20% pour le défenseur central français, à 10% pour l'attaquant allemand, et à 70% pour le portier suisse. La ligue a d'ailleurs curieusement accordé le but à Kobel contre son camp.

Doublé pour Müller

Cinq minutes plus tard, sur un corner de Kimmich, De Ligt s'est élevé au-dessus de Schlotterbeck pour dévier vers Müller qui a poussé la balle dans le but de la cuisse droite. Et à la 23e minute, c'est sur un tir de Sané que Kobel a raté son arrêt, repoussant dans les pieds du capitaine munichois, qui n'en demandait pas autant pour inscrire son 25e but en Bundesliga.

En seconde période, Coman a alourdi l'addition (50e). Les réductions du score par Can sur penalty à la 72e et Malen (90e) ont permis à Dortmund de sauver l'honneur. Le scenario a de quoi faire penser à celui de la saison 2018/19, quand le Borussia était arrivé en Bavière en avril 2019 avec deux points d'avance et avait pris quatre buts en première période dans un Klassiker tournant remporté 5-0 par les Munichois de Lewandowski.

Dès mardi, les Munichois remonteront sur la pelouse de l'Allianz Arena en quarts de finale de Coupe contre Fribourg avant de se déplacer dans le Brisgau pour rejouer Fribourg samedi (15h30) pour la 27e journée. Ensuite, il sera temps de penser à la Ligue des champions et au quart de finale contre Manchester City.

Derrière le duo de tête, l'Union Berlin a réalisé la bonne opération avec une victoire 3-0 sur la lanterne rouge Stuttgart.