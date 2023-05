Bundesliga : le Bayern battu à Leipzig, Dortmund a son destin entre les mains et peut légitimement y croire

Le Bayern Munich, décuple champion d’Allemagne en titre, s’est incliné 3 à 1 contre Leipzig samedi en début de soirée sur sa pelouse de l’Allianz Arena et se retrouve en grand danger pour décrocher un onzième titre consécutif. Alors que les Munichois menaient 1-0 à la pause grâce à un but de Gnabry (25e), Leipzig est revenu dans le coup à la 65e grâce à Laimer. Leipzig a ensuite pris l’avantage et la victoire grâce à deux penalties convertis par Nkunku et Szoboszlai.

Les Munichois comptent désormais un point d’avance sur le Borussia Dortmund (68 contre 67), qui se déplace à Augsbourg dimanche en fin d’après-midi (17h30) et qui a une occasion en or de s’installer en tête de la Bundesliga à une journée de la fin de la saison, en cas de succès. Les Borussen ont désormais leur sort entre les mains, s’ils remportent leurs deux dernières rencontres ils seront titrés.