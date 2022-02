Bundesliga : Le Bayern bat Leipzig et asseoit sa domination sur la Bundesliga

Superbement défié par Leipzig samedi, le Bayern Munich a confirmé son statut de patron de la Bundesliga en s'imposant 3-2, au terme d'un match spectaculaire qui lui permet de compter provisoirement 9 points d'avance sur son dauphin Dortmund.

Le Borussia reçoit dimanche le troisième Leverkusen, dans l'autre grosse affiche de cette 21e journée (15h30).

Thomas Müller (12e), Robert Lewandowski (44e) et Josko Gvardiol (58e) contre son camp ont marqué pour le Bayern. Andre Silva (27e) et Christopher Nkunku (53e) ont répondu pour le RB, devant 10.000 fans enfin autorisés dans l'Allianz Arena, après plusieurs mois de huis clos.

"Les deux équipes ont livré un très beau football", s'est félicité le Bavarois Thomas Müller, "les deux ont joué le pressing et essayé de provoquer les erreurs de l'autre. Nous avons mérité cette victoire parce que nous l'avons fait un peu plus que Leipzig. On peut dire que Leipzig aurait pu marquer deux buts de plus, mais nous aussi..."

Leipzig, qui paye son mauvais début de saison, glisse en 7e position, hors des places européennes, mais n'a pas à rougir de cette défaite. Sous l'impulsion d'un Christopher Nkunku de gala, qui enchaîne cette saison les performances de haut vol, les Saxons ont tenu la dragée haute aux Bavarois.

Décisif avec quelques parades de grande classe sur sa ligne, Manuel Neuer (35 ans) a égalé au passage ce samedi le record du patron du Bayern Oliver Kahn, "le Titan", avec 310 victoires en Bundesliga.