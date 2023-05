Bundesliga : Dodi Lukebakio à l'assist, le Hertha Berlin s'impose contre Stuttgart

Le Hertha Berlin, avec une passe décisive de Dodi Lukebakio, s'est imposé dans son duel de bas de classement face à Stuttgart (2-1), dans le cadre de la 31e journée de Bundesliga.

Dans la capitale allemande, Dodi Lukebakio et ses coéquipiers du Hertha ont remporté une victoire cruciale contre le barragiste, Stuttgart. Le Diable Rouge a offert une passe décisive à Niederlechner dans le temps additionnel de la première période (45e+2) afin de remettre le Hertha Berlin aux commandes. Plus tôt dans la rencontre, Kempf avait ouvert la marque (29e) avant l'égalisation de Guirassy (38e) pour Stuttgart. Lukebakio, auteur de 11 buts en 30 matchs de Bundesliga, réussit ainsi sa deuxième passe décisive de la saison. Il a cédé sa place à la 64e minute.

Battue par le plus petit écart à Augsbourg, l'Union Berlin a dû céder sa place sur le podium de la Bundesliga. Le but de Beljo après le repos (53e) a offert une bouffée d'air au club d'Arne Engels qui est proche d'assurer son maintien. Titulaire, Engels a écopé d'un carton jaune (11e) et été remplacé en fin de match (85e). L'international U21 avait disputé la première partie de la saison en Challenger Pro League auprès du Club NXT, et a depuis son arrivée en Bundesliga en janvier dernier disputé 16 matchs de championnat, distribuant 3 passes décisives. Le Hertha Berlin, lanterne rouge avec 25 points, peut encore rêver au maintien. Barragiste, Stuttgart est à trois points, tandis que Schalke, 15e et hors de la zone rouge, est à cinq longueurs. Augsbourg (13e, 34 points) est presque assuré de rester en Bundesliga, à trois matchs de la fin de la saison.