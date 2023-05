Bundesliga : Dodi Lukebakio à l'assist, le Hertha Berlin encore un peu plus proche de la D2

Le FC Cologne s'est imposé ce vendredi soir 5-2 face au Hertha Berlin dans le cadre de la 32e journée de Bundesliga, le championnat allemand de football. Dodi Lukebakio, titulaire et passeur sur le deuxième but du Hertha, est sorti en fin de rencontre (80e).

Davie Selke (8e) a ouvert le score pour les locaux avant que Lucas Tousart (18e) et Stevan Jovetic (33e) ne renversent la situation pour le Hertha. Juste avant la pause, les 'Boucs' ont, à leur tour, inversé la tendance avec Timo Hubers (39e) et Ellyes Skhiri (43e). En deuxième période, les espoirs d'égalisation du Hertha ont finalement été effacés par Hubers (69e) et par Denis Huseinbasic (81e).

Au classement de la première division allemande, le Hertha Berlin est lanterne rouge avec 25 points et se rapproche de la relégation. Avec deux rencontres encore à disputer, le club de la capitale compte 3 points de retard sur Stuttgart, 16e et barragiste pour le maintien, et 5 sur Schalke, le premier sauvé, qui doivent encore jouer leur match de la 32e journée. Le FC Cologne pointe en milieu de tableau, au 10e rang, avec 41 unités.

Sentant que le vent de la relégation s'approche de plus en plus, l'entourage de Lukebakio aurait pris contact avec les dirigeants de Fribourg, cinquième de l'élite. Il reste à voir si les contacts mèneront vers une opération concrète. En 31 apparitions en Bundesliga, le Diable Rouge a planté onze buts et a délivré quatre passes décisives.