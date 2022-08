Bullet Train : Attrape-moi si tu peux

Aux commandes de cette adaptation du roman Maria Beetle de Kotaro Isaka : David Leitch à qui l’on doit John Wick, Atomic Blonde ou encore Deadpool 2. Autant dire que nous sommes partis pour 2h07 absolument déjantées ! Et effectivement, une fois de plus, cet ancien cascadeur et chorégraphe de combats (il a officié sur la trilogie Matrix, Ocean’s eleven, xXx2 : The next level…) ne s’est rien refusé.

Avec son rythme haletant et ses séquences spectaculaires à tout va, qui réjouiront les amateurs de films d’action, Bullet train joue également à fond la carte de l’humour. Véritable et très jouissif melting pot, où le Japon et son folklore rencontre l’Angleterre en la personne de Citron ou encore le Mexique avec le personnage du Loup, ce pur divertissement qui ne se prend jamais au sérieux jongle avec toutes sortes de références à la pop culture, ne se refusant aucune excentricité.