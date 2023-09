Bulgarie : le bilan des inondations passe à quatre morts

Les pluies torrentielles qui se sont abattues mardi en Bulgarie, sur la côte de la mer Noire, ont fait quatre morts et affecté des milliers de touristes, ont indiqué les autorités.

Un ouvrier du bâtiment de 61 ans a péri par noyade, tandis que le cadavre d’un quinquagénaire a été repéré par le biais d’un drone et a pu être récupéré, selon le chef de la police régionale, Emil Pavlov. Les corps de deux femmes – la présidente du tribunal régional âgée de 54 ans et sa fille médecin de 30 ans – ont été retrouvés plus tard. Leur voiture avait été engloutie par les flots d’une rivière alors qu’elles traversaient un pont qui s’est effondré. Les conditions météorologiques se sont brusquement détériorées mardi, provoquant la panique de nombreux vacanciers qui profitaient d’un week-end prolongé dans cette région du sud-est. La ville de Tsarevo, la plus durement touchée, a décrété une journée de deuil.

Il est tombé en 24 heures l’équivalent de plusieurs mois de pluie, du jamais vu depuis 1994, selon le responsable des secours Alexandar Djartov. "Environ 4000 personnes sont touchées", a déclaré la ministre du Tourisme Zaritsa Dinkova qui s’est rendue sur place, évoquant des difficultés pour les évacuer. Si le littoral de la mer Noire est rarement frappé par des inondations, la Bulgarie voit ce type de phénomènes s’accroître, sur fond de dérèglement climatique. Dans ce contexte, le ministre de l’Environnement Julian Popov a mis en garde contre le danger posé par "le mauvais état des infrastructures et le trop grand nombre de constructions sur la côte", selon des déclarations à la chaîne de télévision Nova. L’Espagne, la Grèce et la Turquie ont également été victimes cette semaine de pluies torrentielles qui ont fait plus d’une dizaine de morts.