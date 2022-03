Bulens sur la tige de selle télescopique de Mohoric : "C’est un grand coup commercial"

Ce mercredi, alors qu’il commentait la Classique Bruges – La Panne remportée par Tim Merlier, notre consultant Gérard Bulens est revenu sur la victoire de Matej Mohoric à Milan-Sanremo. Après son succès, le Slovène a longuement loué la tige de selle télescopique qu’il a utilisée lors du final, dans la descente du Poggio.

"L’équipe a dessiné un vélo spécial pour moi, on avait anticipé ça depuis bien longtemps, je pensais que ça n’allait pas faire une différence énorme, mais je l’ai essayé à l’entraînement et j’ai été impressionné. Ce vélo me procurait beaucoup plus de contrôle, je me sentais plus 'safe'. Et quand j’accélérais, il allait un peu plus vite. Aujourd’hui, ça a payé", avait expliqué Mohoric après sa victoire.

Pour Gérard Bulens, c’est avant tout "un grand coup commercial". "Beaucoup de cyclotouristes vont à présent se procurer cette tige de selle, dite télescopique, qui était utilisée par le passé dans le mountainbike. A-t-elle joué un grand rôle dans le final ? Je reste assez sceptique. Je ne vois pas au niveau du cadre ce que l’on peut faire de très spécial pour avoir un cadre qui descend mieux. L’honneur est pour le descendeur qui a pris tous les risques. On sait ce que Mohoric a déjà fait l’année dernière lors du Tour de France. Quand il est parti, c’est difficile d’aller le chercher comme Bodnar et Politt. Il a pris des risques insensés dans la descente. Il est d’ailleurs parti une fois dans la gouttière et ça aurait pu être une vraie catastrophe. Je pense qu’il y a eu beaucoup d’intox. Peut-être que son équipe a imprimé dans sa tête que ça irait mieux avec cette tige télescopique. Ce sont des gains marginaux qu’on ne va pas négliger mais je parie qu’il aurait tout de même gagné avec une selle traditionnelle". Voilà qui a le mérite d’être clair.