Bukayo Saka, joueur de moins de 21 ans le plus performant en Europe, Ameen Al-Dahkil (ex-Standard) meilleur de Pro League

Pour la Jupiler Pro League, 237 joueurs correspondent au profil (âge et temps de jeu). Un classement emmené, et c’est une petite surprise, par le défenseur de Saint-Trond Ameen Al-Dakhil. On rappelle que le défenseur belgo-irakien a été vendu cet hiver de manière assez incompréhensible et pour une somme peu élevée par le Standard. 44e du top 100, Al-Dahkil devance l’Anderlechtois Joshua Zirkzee, 46e du classement général.

Le numéro 10 de l’Antwerp Michel-Ange Balikwisha est 54e. Plus surprenante, la présence du Carolo Stelios Andreou, 69e. Le Chypriote est l’une des belles trouvailles du Sporting de Charleroi. Le Gantois Matisse Samoise est 78e.

Enfin, un autre Diablotin mais qui ne joue pas en Belgique figure dans le classement, le milieu de terrain de Wolfsburg, Aster Vranckx 67e.

Pas de trace, par contre, de Yari Verschaeren dans le top 100, ni de Jérémy Doku. L’absence de l’ailier de Rennes s’explique par son faible temps de jeu.

Autre absent de marque, Charles De Ketelaere car il est né avant le 24/03/2001 et ne rentre pas en ligne de compte.