Bugsnax débarque sur Xbox et Switch, après l’exclusivité PlayStation 5

Le titre de Young Horses débarquera prochainement sur les consoles de Microsoft et Nintendo. À cette occasion, le jeu sera accompagné de sa première expansion, baptisée The Ilse of Bigsnax.

Et les joueurs qui s’impatientent n’auront pas à attendre très longtemps pour découvrir ce jeu simple, mais terriblement efficace. En effet, la capture des créatures débutera dès le 28 avril prochain sur Nintendo Switch, Xbox One et les Xbox Series X/S.

À noter que l’expansion, qui sera également disponible sur PlayStation 4 et 5, rajoute pas moins de 3 à 4 heures de nouveau contenu. Au programme : un nouvel environnement, de nouvelles quêtes, et la possibilité d’aménager sa maison.

Autre bonne nouvelle : Bugsnax sera disponible dans le Xbox Games Pass sur PC et consoles dès sa sortie. Et le jeu rejoindra Steam sur PC, après une sortie sur l’Epic Games Store en 2020.