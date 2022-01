Bug sur Safari : Apple prépare un correctif

Pour rappel, le problème “IndexedDB” force Safari a créer une copie vide de la base de données d’un site pour tous les autres onglets actifs. En d’autres termes, cela signifie que chaque site ouvert dans un onglet peut obtenir des informations de navigations sur les autres onglets.

Et du côté des solutions, ce n’est pas joyeux. Sur Mac, il faudra changer temporairement de navigateur, et opter pour Chrome, Firefox ou encore Edge, pour ne citer que les plus populaires.

Sur iPhone et iPad, c’est plus problématique. En effet, même si vous n’utilisez pas Safari sur votre smartphone ou tablette pommée, vous faites quand même appel sans le savoir au même moteur que Safari. Apple n’autorisant pas les navigateurs présents sur l’App Store à utiliser leur propre moteur. De plus, naviguer en mode privé ne règle pas le problème.