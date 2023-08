Buffy Sainte-Marie annonce qu’elle se retire de la scène

Buffy Sainte-Marie, icône du folk canadien, a annoncé qu’elle se retirait de la scène.

L’auteure-compositrice-interprète de 82 ans a attribué sa décision à une "combinaison de facteurs, notamment des problèmes de santé liés à des voyages et des difficultés physiques qui l’empêchent de se produire".

"J’ai pris la décision difficile de me retirer de toutes les représentations prévues dans un avenir prévisible", a déclaré l’artiste dans un communiqué. "Des mains arthritiques et une récente blessure à l’épaule ne me permettent plus de me produire selon mes standards. Je présente mes sincères regrets à tous mes fans et à ma famille, à mon groupe et aux équipes de soutien qui rendent tout cela possible."

L’artiste lauréate des Oscars et du prix Polaris a sorti son dernier album, Medicine Songs, en 2017. L’année dernière, elle a fait l’objet d’un documentaire intitulé Buffy Sainte-Marie : Carry It On, qui est actuellement diffusé en continu sur le site de PBS.

Buffy Sainte-Marie est une auteure-compositrice-interprète, musicienne, artiste visuelle, éducatrice, pacifiste et militante sociale canadienne-américaine. Elle a été reconnue, récompensée et honorée pour sa musique ainsi que pour son travail dans le domaine de l’éducation et de l’activisme social. Parmi ses chansons les plus populaires figurent "Universal Soldier", "Cod’ine", "Until It’s Time for You to Go", "Take My Hand for a While", "Now That the Buffalo’s Gone", ainsi que ses versions de "Mister Can’t You See" de Mickey Newbury et de "The Circle Game" de Joni Mitchell. Ses chansons ont été reprises par de nombreux artistes, dont Donovan, Joe Cocker, Jennifer Warnes, Janis Joplin, Elvis Presley et Glen Campbell.

En 1983, elle est devenue la première personne autochtone nord-américaine à remporter un Oscar, lorsque sa chanson "Up Where We Belong", coécrite pour le film An Officer and a Gentleman, a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale lors de la 55e cérémonie des Oscars. La même année, la chanson a également remporté le Golden Globe Award de la meilleure chanson originale.

En 1997, elle fonde le Cradleboard Teaching Project, un programme éducatif visant à mieux comprendre les Amérindiens.