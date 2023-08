"Buffy contre les vampires" : la série télévisée qui a lancé l'ère des héroïnes 'badass'

Bien avant Katniss Everdeen, l'héroïne de la série Hunger Games (2012-2015), Starbuck, ou Arya Stark, celle de Game of Thrones (2011-2019), Buffy incarnée par Sarah Michelle Gellar dans Buffy contre les vampires (1997-2003) a été une des premières héroïnes badass.

La série inverse le cliché de la blonde ingénue qui se fait attaquer par un monstre dans une ruelle sombre : c’est Buffy qui attaque les monstres. Pour Sarah Sépulchre, son personnage amorce un changement par rapport aux décennies précédentes, dans lesquelles on peut citer quelques pionnières, apparues dans la littérature de genre comme Fantômette : "Elles ont toujours été un peu là, contrairement aux années 2000, pas en aussi grand nombre. Les premières figures qui me reviennent sont Ellen Riplay dans Alien, Sarah Connor dans Terminator. Fin des années 70 début des années 80 il y a des choses qui se passent dans le cinéma d'action notamment", auquel on peut aussi ajouter des héroïnes comme Fifi Brindacier ou Emma Peel. L'évolution sociétale, concernant le corps féminin change déjà à cette époque analyse de son côté Hélène Breda, tant en termes de droits reproductifs que dans le débat général sur l'appropriation de leur corps par les hommes. En témoigne le Mary Tyler Moore Show, créée par l'actrice et productrice du même nom, où "on n'est plus sur un référentiel masculin, mais sur des questions de droits des femmes pris en charge par la fiction".

À l'aube des années 2000, Buffy inaugure un nouveau mouvement. Alors qu'Ellen Riplay est "un personnage très stéréotypé, masculinisé, c'est une badass", Buffy est "une figure beaucoup plus intéressante" constate Sarah Sépulchre. Les héroïnes des années 2000 sont plus complexes car elles possèdent aussi des faiblesses. "Buffy n'a pas choisi ce qui lui arrive, en général cela s'impose à elle. Et au fil des saisons elle souffre de cette place : on voit les conséquences que cela peut avoir sur sa vie personnelle, sentimentale. Elle n'est pas unidimensionnelle, ce n'est pas juste des muscles".