Budget wallon : le solde SEC est maîtrisé, assure le ministre Dolimont

Ce dernier est par ailleurs longuement revenu sur les 150 millions d'euros - "structurels et cumulatifs" - que le gouvernement régional s'est engagé à économiser. "Les efforts se répartissent globalement en 25 millions d'euros de recettes et 125 millions de moindres dépenses. Chaque ministre sera responsable du rendement de sa mesure et, s'il n'obtenait pas le rendement convenu, il reviendra vers le gouvernement afin de compenser la différence lors de l'exercice suivant afin de respecter la trajectoire" visant à économiser 450 millions d'euros d'ici 2024, a assuré Adrien Dolimont.

"Je lis l'impatience de certains que le gouvernement indique dès aujourd'hui comment il trouvera ce montant. Mais ça n'a jamais été l'objectif d'y parvenir lors de l'ajustement 2022, d'autant que ça serait contraire à notre volonté d'adapter ce montant de 150 millions si la situation était finalement plus mauvaise qu'attendue", a-t-il poursuivi.