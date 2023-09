Budget wallon, la guerre des chiffres n’aura pas lieu entre le ministre du Budget Dolimont (MR) et le ministre-président Di Rupo (PS)

Dès lors, la question que les Wallons se posent est simple, va-t-on vers de nouvelles taxes ? Les Wallons vont-ils devoir se serrer un peu plus encore la ceinture ? "Non, ça j’ai été assez clair", répète Adrien Dolimont. Et de poursuivre : "On a déjà une pression fiscale suffisamment importante que pour mettre des nouveaux impôts, donc on n’aura pas de nouvelles taxes. Par contre, les économies, je pense qu’on doit pouvoir aussi regarder au niveau de nos dépenses et c’est d’ailleurs la recommandation de la commission externe de la dette. Donc on a mis un comité d’experts qui assure et qui nous accompagne dans la soutenabilité de nos finances publiques. Il nous recommande de faire des économies structurelles de 1% de nos recettes sur base annuelle. Et donc c’est pour ça qu’on a déjà fait 150 millions en 2022, 250 supplémentaires en 2023, ce qui porte le total à 400 millions. Et ici, on doit encore arriver à 1% d’économie."

Environ 1% de 17 milliards représente 170 millions à trouver, or Elio Di Rupo parle d’une cinquantaine. Une divergence ? Pas cette fois. L’an passé 250 millions ont été économisés, soit 100 de plus que les 150 attendus, ce qui explique la différence dans les mots. Une année 2023 inspirante puisque, de l’aveu du ministre du Budget, les discussions actuelles tentent de voir s’il serait possible, comme l’an dernier, d’aller plus loin que l’objectif initial.