Budget UE et Etat de droit : la Commission enclenche le mécanisme de conditionnalité à l'encontre de la Hongrie

"La CJUE a pleinement confirmé l'approche suivie par la Commission européenne, mais soulignait aussi qu'il est essentiel d'informer l'État membre et qu'il ait l'occasion d'expliquer et de répondre aux questions", a résumé Ursula von der Leyen mardi. "C'est ce que nous avons fait, nous avons écrit à la Hongrie, elle a répondu. Nous avons analysé avec soin ses réponses et notre conclusion est qu'il faut passer à l'étape suivante".

Le "régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union" prévoit que l'État membre dispose d'un certain délai (entre 1 et 3 mois) pour "formuler des observations" ou proposer des "mesures correctives" après la notification formelle. Si la Commission estime la réponse insuffisante, elle peut se tourner vers le Conseil (États membres) et lui proposer une mesure visant à "protéger le budget de l'Union": suspendre des paiements ou des avantages économiques, etc., de manière "proportionnée" par rapport aux violations constatées. Le Conseil tranche à la majorité qualifiée, ce qui veut dire que 15 États sur 27 doivent être pour.