Budget provincial 2024 du Luxembourg : une baisse de la fiscalité

En 2024, le collège provincial prévoit des investissements dans divers domaines : la santé, la santé mentale, l’enseignement spécialisé, le soutien aux organismes agricoles, ou encore l’accompagnement des acteurs touristiques, etc.

Le collège communal a, par ailleurs, l’intention d’accroître son appui aux communes. " Nous avons rencontré, au mois de mai et juin, les 44 communes et puis organisé des réunions à différents endroits de la province pour mettre en commun les réflexions pour voir demain comment la supracommunalité peut évoluer en province de Luxembourg, identifier d’éventuelles nouvelles missions pour la province, entendre aussi de la part des communes ce qui est peut-être redondant avec ce que fait la Région Wallonne ou ce qu’elles font peut être bien sans nous. En tout cas, on se rend compte sur le terrain que les services de la province sont appréciés et que de nouvelles idées arrivent ; donc nous voulons aussi pouvoir y répondre sur le plan budgétaire ", termine Coralie Bonnet. Un budget supplémentaire de 500.000 € sera alloué à la supracommunalité ; celui-ci s’ajoutant aux 4.000.000 prévus pour la législature.