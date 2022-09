Budget flamand : des groupes de travail tentent de sortir de l’impasse

L’une des principales pierres d’achoppement des discussions – et revendication assumée du CD&V – reste la liaison du "Groeipakket", un ensemble de mesures contenant les ex-allocations familiales, à l’inflation galopante.

Jan Jambon est attendu jeudi au plus tard devant le parlement flamand pour y présenter les grandes lignes du budget 2023 et un train de mesures de soutien aux ménages et aux entreprises touchés par la crise des prix de l’énergie.