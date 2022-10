Budget fédéral : trois milliards d’euros répartis sur dix ans pour le rail, insuffisant pour les syndicats

Le gouvernement fédéral a prévu 3 milliards d’euros supplémentaires pour financer la SNCB et Infrabel. Cet argent ne sera pas disponible tout de suite. Selon les plans du gouvernement, il s’étalera sur 10 ans. En 2023, ce sont 116 millions qui seront versés au budget du rail belge. En 2024, ce sera 100 millions. Du côté des syndicats qui défendent le personnel de la SNCB et d’Infrabel, l’accueil de cette nouvelle est plus que mitigé.

Pour rappel, les trois milliards d’euros en question sont constitués, d’une part de 2 milliards mis à disposition par le gouvernement et, d’autre part d’un milliard qu’Infrabel pourra emprunter auprès de la BEI, la Banque Européenne d’Investissement.

Du côté du ministre de tutelle de la SNCB et d’Infrabel, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet, on s’est félicité, sur Twitter, de la nouvelle, parlant d'"un boost de plus de 3 milliards d'€ pour le train", estimant que "cette législature marquera un tournant pour le transport ferroviaire et pour notre mobilité", avec de quoi "se déplacer plus rapidement, plus économiquement et plus durablement, avec le rail comme colonne vertébrale".