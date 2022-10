Budget fédéral : SNPS, FGTB, CSC dénoncent les promesses non tenues

L'accord qui portait sur une revalorisation de 1.000 euros bruts par policier sera phasé: 45% en sera mis en oeuvre en octobre 2023, 45% en octobre 2024 et 10% en octobre 2025.

ACV Puls: les flexi-jobs dans le secteur des soins, "une gifle"

Le syndicat chrétien flamand ACV Puls est farouchement opposé aux plans du gouvernement fédéral de rendre possible les flexi-jobs dans le secteur du bien-être et des soins. "Cela n'apporte aucune réponse structurelle au manque de personnel et cela va entraîner un recul des conditions salariales et de travail", estime ce syndicat. Il demande au gouvernement de revoir sa décision.

L'ACV Puls souligne que les salaires des personnes occupant des flexi-job sont inférieurs à ceux attribués à des contrats de travail classiques. Il donne des exemples de différences de salaires d'un tiers ou plus après 5 ans d'ancienneté, et "cette différence augmente au plus on a de l'expérience". De plus, les personnes ayant un flexi-job ne reçoivent pas d'indemnités pour, par exemple, les heures supplémentaires et le travail de soirée, du week-end ou de nuit.

"Les employeurs accorderont dès lors leur préférence à un 'flexi-jobber' bon marché", assure le syndicat selon lequel, des milliers de travailleurs à temps partiel du secteur sont pourtant prêts à travailler plus d'heures et pourraient donc rapidement aider à pourvoir certains postes vacants. "L'introduction des flexi-jobs est une gifle pour ces milliers de collègues à temps partiel et les condamnera à des horaires réduits ou à accepter un statut défavorable pour travailler plus".